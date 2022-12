Bad Boys 4, Jerry Bruckheimer non ha dubbi sul ritorno di Will Smith

Dopo lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock sul palco della Notte degli Oscar, la lavorazione di Bad Boys 4, il quarto capitolo del franchise nato nel 1995 con la pellicola diretta da Michael Bay, pareva essere stata messa in discussione.

La preproduzione del film era già a buon punto: Will Smith aveva addirittura ricevuto le 40 pagine di sceneggiatura prima degli Oscar. Poi però la tempesta mediatica post-Oscar ha portato tanto Will Smith quanto le varie major al lavoro insieme a lui su questo o quel progetto a prendere una pausa di riflessione, per così dire.

Ora, in una nuova intervista rilasciata dallo storico produttore della saga, Jerry Bruckheimer, viene ribadito che Bad Boys 4 si farà e si farà, chiaramente, insieme a Will Smith.

Will tornerà assolutamente. Ha commesso un errore, sfortunatamente. Ma lui non è quel genere di persona. È un attore fenomenale e, a questo mondo, c’è sempre spazio per il perdono. Speriamo che anche il pubblico possa perdonarlo.

Nel corso dell’estate anche il co-protagonista di Bad Boys, Martin Lawrence, aveva avuto modo di rassicurare gli animi in merito alla pellicola (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ad aprile, durante la promozione della sua ultima pellicola, Ambulance, Michael Bay aveva invece raccontato che, inizialmente, la Sony non era convinta del potenziale del primo bad Boys perché certa del fatto che un action interpretato da due attori neri non avrebbe sfondato all’estero (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Bad Boys 3, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, è uscito al cinema nel gennaio del 2020, poco prima dello scoppio della pandemia di COVID ottenendo un ottimo riscontro commerciale. Sono stati 426 i milioni di dollari incassati dall’action a fronte di un budget (P&A escluse) di circa 90.

Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!

FONTE: The Hollywood Reporter