Will Smith è stato uno degli ospiti d’eccezione del Coachella domenica sera. L’attore e rapper si è esibito cantando Men in Black tratta dal film del 1997 in compagnia di J Balvin.

È apparso sul palco, scatenando tutto il pubblico, indossando gli occhiali e l’abito nero caratteristici del suo personaggio. Alla fine dell’esibizione, Balvin è stato poi trascinato via da due tizi vestiti di nero mentre Smith ha mostrato il dispositivo che nel film veniva usato per cancellare la memoria alle persone che avevo assistito ad attività aliene.

Ecco alcuni video:

J Balvin just brought out Will Smith and he performed Men In Black at #Coachella pic.twitter.com/zc1svlN0VV — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) April 15, 2024

Will Smith apparirà il 13 giugno in Bad Boys 4 in compagnia di Martin Lawrence: il film arriverà al cinema con il titolo Bad Boys: Ride or Die.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate