Sono iniziate a Roma le riprese, in contemporanea, di due film prodotti dain collaborazione con(ex Iervolino Entertainment) che hanno per protagonisti i fratelli, per la prima volta sul set insieme dopo il documentario My Promise to P.J. di Daniel Baldwin.

I due film sono intitolati Kid Santa e Billie’s Magic Word, e sono pellicole per tutta la famiglia entrambe indirizzate alla “programmazione natalizia”. Alla regia Francesco Cinquemani, già regista di Andròn: the Black Labyrinth, sempre con Alec Baldwin. Nel cast anche Elva Trill.

Le riprese romane delle pellicole dureranno un paio di settimane, la capitale farà da sfondo alle scene d’azione. La produzione di entrambi i film fonderà riprese live action e animazione.

Si tratta del primo ritorno sullo schermo per Alec Baldwin dopo la tragedia avvenuta sul set di Rust, film western da lui co-scritto, prodotto e interpretato, dove ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. La dinamica dell’incidente avvenuto sul set è ancora oggetto di indagini, intanto è in corso una accesa battaglia legale.