Variety riporta che dopo il successo di Winnie the Pooh: Sangue e miele e di Winnie the Pooh: Tutto sangue e niente miele appena arrivato negli Stati Uniti, il terzo capitolo è ufficialmente in sviluppo.

Stando ai produttori, la pellicola avrà un budget ancora più elevato e introdurrà un personaggio ben noto: il coniglio Tappo.

Ai film la produzione sta dando budget sempre più elevati. Il primo film, realizzato con 50.000 dollari, ha incassato in tutto il mondo 5,2 milioni di dollari. Il secondo, invece, dovrebbe esser costato 10 volte tanto, perciò attorno ai 500.000 dollari.

L’accoglienza del pubblico E della critica è stata tra l’altro molto più generosa: come segnala Rottentomatoes, se il primo film aveva ottenuto un punteggio della critica del 3% e del pubblico del 50%, il secondo può vantare invece un 52% della critica e 81% per il pubblico.

Ricordiamo che dopo il sequel, i piani prevedono la realizzazione di evento cross-over che riunirà tutti i protagonisti dell’universo horror di dominio pubblico: in quest’articolo le ultime dichiarazioni in merito.

Il primo film, Winnie the Pooh – Sangue e miele, in Italia è disponibile su Prime Video.

