Wish, l’ultimo film d’animazione della Disney, ha raggiunto quota 13,2 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni di debutto su Disney+.

Si tratta del terzo miglior debutto sulla piattaforma per un titolo dei Walt Disney Animation Studios dopo Encanto e Frozen 2.

La classifica non tiene però conto dei debutti delle pellicole della Pixar. Ad esempio, nel 2023 Elemental ha avuto un debutto in cinque giorni di ben 26,4 milioni di visualizzazioni.

Al botteghino Wish non ha fatto faville, incassando in tutto il mondo appena 254,7 milioni di dollari.

La pellicola è uscita al cinema il 21 dicembre 2023, trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

