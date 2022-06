Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Chi vestirΓ i panni di Wolverine in ipotetici altri cinecomic Marvel Studios? Ancora non ci Γ¨ dato sapere. Nonostante questo l’artista π’ππƒπ‘πŒππŠπ˜π—π—πˆπˆπˆ ha voluto ipotizzare una proposta: Antony Starr. LEGGI – Chris Evans sarebbe un perfetto Wolverine secondo i fratelli Russo L’artista ha immaginato la star di The Boys nei panni dell’iconico personaggio Marvel in una fan art. Trovate lil risultato qua sotto: View this post on Instagram A post shared by π’ππƒπ‘πŒππŠπ˜π—π—πˆπˆπˆ (@spdrmnkyxxiii) Ad oggi, non si sa ancora chi sarΓ ad interpretare Wolverine nel Marvel Cinematic Universe e il personaggio, contrariamente al Professor X di Patrick Stewart apparso con una variante in Doctor Strange 2, non ha debuttato in alcun modo in una qualche pellicola dei Marvel Studios. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! FONTE: π’ππƒπ‘πŒππŠπ˜π—π—πˆπˆπˆ

