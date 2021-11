è attualmente impegnata nella promozione stampa di Red Notice, il film diretto da(Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia ) che segue un agente dell’Interpol alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo in cui recita al fianco di Dwayne “The Rock” Johnson e Ryan Reynolds, ma questo non le ha impedito certo di spendere qualche parola anche su Wonder Woman 3.

Durante una chiacchierata fatta con Variety (via CB.com) la star ha potuto rilasciare un brevissimo aggiornamento sul cinecomic:

Non ti posso ancora dire nulla, ma stiamo lavorando sulla sceneggiatura. Non posso rivelarti altro perché altrimenti scenderebbero persone dal soffitto, i porterebbero via e mi perderei questo red carpet.

Per quel che riguarda Patty Jenkins ricordiamo che il prossimo impegno nell’agenda della regista non sarà Wonder Woman 3, bensì Star Wars: Rogue Squadron. Lo ha recentemente rivelato lei stessa:

Adoro tutti e tre i progetti che ho in agenda ora come ora. Star Wars: Rogue Squadron sarà il mio prossimo progetto e sono anche molto emozionata per Wonder Woman 3. I libri di Michael Stackpole, i videogiochi, c’è una storia grande e incredibile da onorare. E, allo stesso tempo, deve anche essere resa adatta a una nuova epoca, perché la nostra sarà una storia nuova che cercherà di fondere il meglio di ogni cosa per dare vita a un gran film di piloti e combattimenti aerei, una cosa che ho sempre desiderato fare. È davvero una grande miscela di cose che stiamo cercando di mettere insieme facendo sì che sia comunque una storia semplice. C’è una notevole pressione, ma d’altronde è stato così anche con Wonder Woman quindi non è che sia una una sensazione del tutto nuova per me.

Quanto attendete di rivedere Gal Gadot in Wonder Woman 3? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!