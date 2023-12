Uno degli interpreti di Wonka, la pellicola di Paul King (Paddington) con protagonista Timothée Chalamet e con Hugh Grant come Umpa Lumpa, ha raccontato un divertente aneddoto che ha a che fare proprio con quest’ultimo.

Si tratta di Keegan-Michael Key che, ospite di Jimmy Kimmel per la promozione della pellicola, ha raccontato di aver mostrato la sua imitazione di Hugh Grant al diretto interessato che, ovviamente, ha giudicato il tutto con un commento “in linea col personaggio”.

L’attore statunitense dice:

Ho lavorato su un’altra imitazione britannica, perché abbiamo fatto le interviste per Wonka e stavo lavorando sulla mia imitazione di Hugh Grant. Mi piace nel film quando Hugh Grant dice “Devi sapere che sono di dimensioni perfettamente rispettabili per un Oompa-Loompa”. C’è qualcosa di molto posh nel modo in cui parla. E adoro quando dice: “Oh Oh Oh, sto iniziando a ballare ora, e una volta che iniziamo, non possiamo fermarci”. Avete visto questo passaggio nel trailer quindi sapete quanto sia valido… Lui mi ha sentito imitarlo e credo che quello che mi ha detto è che “Sembro io in preda a un ictus”.