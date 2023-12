In Wonka, ora nelle sale italiane (LEGGI LA RECENSIONE), Keegan-Michael Key interpreta il Capo della Polizia. In un’intervista con People, l’attore ha dichiarato che il suo personaggio “al 100%” è quello che consuma più dolci di tutti sullo schermo, cosa che sul set lui stesso non si è mai stancato di fare, visto che era presente un cioccolataio. “È stato fantastico“, il suo commento.

Nel corso della storia, il Capo della Polizia ingrassa infatti sempre di più e così il team creativo ha adottato diversi trucchi per consentire all’attore di vestirne i panni, tanto da trasformarlo completamente:

Alla fine, quando per la prima volto ho messo la protesi, ricordo che sono entrato in una roulotte, avevo i baffi e ho mandato un messaggio su FaceTime a mia moglie negli Stati Uniti. Lei mi ha detto: “Non tornare a casa conciato così“. Ricordo che era così efficace. Il team di trucco e acconciatura è stato assolutamente fantastico. Sono stati bravissimi a mettere insieme il look del personaggio.

A Key sono state in particolare fornite delle “mani finte” per ottenere il “la versione più grassa del personaggio“. “Erano letteralmente guanti, e io ho messo le mie mani nelle mani, e questo ha reso le nocche più grandi, più larghe e più spesse“, dice. Ma non solo:

Mi sono ritrovato con quel vestito molto largo e la pancia molto grande. Avevo le bretelle; mi hanno dato queste gambe, queste grandi gambe larghe che potevo usare. Mi sono infilato nelle gambe e poi ho messo le bretelle, e questo mi ha dato la pancia e le gambe…invece di usare un’imbottitura o un ripieno.padding or stuffing.”

Era tutto “un po’ pesante fisicamente” da indossare sul set: circa 10 kg di costume. Ma indossarlo “non era poi così male“, ammette l’attore, perché c’era un vantaggio nascosto: “Ci sono state mattine in cui abbiamo girato e faceva fresco, ma io avevo sempre la mia bella lana. Avevo un’imbottitura extra“.

Wonka è uscito nelle sale il 14 dicembre. Nel cast anche Timothée Chalamet, Hugh Grant, Olivia Colman, Rowan Atkinson e Sally Hawkins. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Cosa ne pensate del Capo della Polizia interpretato da Keegan-Michael Key in Wonka? Lasciate un commento!

