Durante un’intervista con Games Radar, Paul King ha parlato di Wonka e della possibilità di girare altri film ambientati nello stesso mondo.

“Dahl era sicuramente interessato a raccontare altro di Willy Wonka” ha spiegato il regista. “Ci sono bozze che non andavano nessuna parte, un racconto breve“.

Ha poi aggiunto:

Non ha scritto proprio dei seguiti, ma questo era il libro per cui voleva chiaramente sviluppare altro. Ci sono altre storie di Wonka che abbiamo e che vorremmo raccontare. […] La speranza è che funzioni come film autonomo, ma vorrei decisamente fare altro, vorrei trascorrere più tempo in questo mondo e incontrare altri Oompa Loompa.