Wonka, con protagonista Timothée Chalamet (LEGGI LA RECENSIONE), è ora nelle sale italiane. Come noto, il film diretto da Paul King include il brano Pure Imagination, già presente in La fabbrica di cioccolato del 1971, ma in una versione leggermente diversa. In un’intervista con il LA Times, il regista e l’autore delle musiche Neil Hannon hanno spiegato questa scelta.

In Wonka, il brano è inserito sul finale, quanto il protagonista contribuisce a realizzare il sogno di Noodle (Calah Lane), aiutandola ad avere informazioni sulla sua famiglia. In questo modo l’obiettivo dei realizzatori era riproporre l’atmosfera del film con Gene Wilder, come spiega King:

Gran parte del film è incentrato sulla capacità di Willy di realizzare i sogni. Noodle è una persona saggia e intelligente, ma ha perso la capacità di credere che le cose belle possano accadere. Willy è felicissimo per lei, ma le sta anche dicendo addio e la sta mandando via. Questa sensazione dolceamara è parte di ciò che ha reso grande la versione del 1971, Gene Wilder con le lacrime agli occhi mentre si guarda intorno e non si sa mai bene perché , e queste stesse emozioni hanno funzionato magnificamente anche per la nostra storia.

Hannon si sofferma invece sull’aspetto tecnico, raccontando come ha modificato il brano:

Dal punto di vista degli accordi, è una grande semplificazione, ma volevo che suonasse un po’ più contemporaneo. Dovevamo fare accordi ripetitivi e semplici su un ritmo eterogeneo e aumentare l’intensità fino al grande finale.

