Con l’uscita del primo trailer di Wonka, abbiamo potuto dare una prima e rapida occhiata a Hugh Grant nei panni di un Oompa Loompa. Il regista del film, Paul King, ha recentemente spiegato perché ha scelto il celebre attore per la parte (qui le sue parole). Ora, in un’intervista con Empire, ha invece sottolineato perché, per il personaggio in questione, ha voluto riproporre il look arancione-verde che questi hanno nel primo adattamento de La fabbrica di cioccolato, uscito nel 1971:

Nella mia testa mi sembrava che un Oompa Loompa fosse proprio così. Credo che, dato che il film del ’71 è così amato da me e da altre persone, non volessi “reinventare la ruota”. Avevo voglia di fare qualcosa che si adattasse a quell’iconografia. Adoro Pure Imagination, le canzoni degli Oompa Loompa e il loro aspetto. E questo mi sembrava il look iconico dell’Oompa Loompa.

Si tratta di infatti un approccio differente da quello di Tim Burton per la sua trasposizione del 2005, dove gli Oompa Loompa sono tutti interpretati da Deep Roy e hanno un aspetto ben diverso. Spiega King:

In generale, non potrei fare quello che fa Tim Burton – perché è un genio – ma non avrei [neanche] potuto mai prendere e rifare [La fabbrica di cioccolato] come ha fatto lui. E non sono sicuro di volerlo fare, perché mi piaceva così tanto [l’originale].

Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi. A interpretare il protagonista troviamo Timothée Chalamet; accanto a lui Calah Lane (“Verrà il giorno…”), il vincitore dell’Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key (“The Prom”, “Schmigadoon”), Paterson Joseph (“Vigil”, “Noughts + Crosses”), Matt Lucas (“Paddington”, “, “Little Britain”), Mathew Baynton (“The Wrong Mans”, “Ghosts”), la candidata all’Oscar Sally Hawkins (“La forma dell’acqua – The Shape of Water”, i film di “Paddington”, “Spencer”), Rowan Atkinson (i film di “Johnny English” e “Mr. Bean”, “Love Actually – L’amore davvero”), Jim Carter (“Downton Abbey”) e l’attrice premio Oscar Olivia Colman (“La Favorita”).

Il film sarà nelle sale statunitensi dal 15 dicembre, mentre in Italia arriverà il giorno prima.

