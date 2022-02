Proseguono le riprese di, la pellicola originale di Paul King (Paddington) basata sul personaggio creato da Roald Dahl e protagonista dei romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo con

Su Twitter è arrivato online un nuovo video dal set che ci permette di dare una nuova occhiata a Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka. Potete ammirare il filmato leakato dal set direttamente qua sotto.

love the interaction between Calah Lane and Timothée Chalamet pic.twitter.com/LgMmdjQYNi — wonka news (@wonka_news) February 16, 2022

Il cast di Wonka è formato anche daOlivia Colman, Jim Carter, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, in aggiunta a Tom Davis (Paddington 2), Simon Farnaby (i film di Paddington), Rich Fulcher (Marriage Story), Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2), Mathew Baynton (Ghosts), Paterson Joseph (Noughts + Crosses), Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Calah Lane (The Day Shall Come), Matt Lucas (Paddington), Colin O’Brien (The Mothership), Natasha Rothwell (The White Lotus), Rakhee Thakrar (Sex Education) ed Ellie White (The Other One).

Alla produzione troviamo lo storico produttore del franchise di Harry Potter David Heyman, mentre Paul King (Paddington) siede dietro la macchina da presa del film basato su una sceneggiatura di Simon Rich (An American Pickle). È la terza volta che la Warner lavora su una storia che ha che fare col personaggio Wonka: ricordiamo infatti l’indimenticavbile lungometraggio Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, con Gene Wilder, e La fabbrica di cioccolato di Tim Burton del 2005, con Johnny Depp.

Quanto attendete di vedere Timothée Chalamet alle prese con Wonka? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

