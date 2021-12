Spider-Man: No Way Home

In vista dell’uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home AP Entertainment ha chiesto a Tom Holland e alle altre star del cinecomic (tra cui Jacob Batalon e Zendayai )n quale ruolo vedrebbero bene Chalamet se entrasse a far parte dell’universo cinematografico Marvel. Tom Holland ha risposto:

Non lo so, le persone lo vorrebbero vedere come Harry Osborn. Sarebbe un buon Harry Osborn… sarebbe bello introdurlo come amico di Spider-man per poi farlo diventare cattivo. Poi sarebbe un cattivo. Sarebbe un buon cattivo.

Di recente lo stesso Holland ha anche chiarito le idee sul suo futuro come Spider-Man:

In realtà non è andata proprio così. Il nuovo accordo che è stato siglato prevedeva la possibilità che, nel caso i Marvel Studios volessero farmi partecipare a uno dei loro film, vi sarebbe stata una conversazione a riguardo. Non penso che sia così specifico, del tipo “ho un accordo di tre film con la Marvel e un accordo di tre film con la Sony”. Era semplicemente una conversazione aperta tra Bob Iger della Disney e Tom Rothman della Sony.

