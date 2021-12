Durante la promozione di, Tom Holland sta rispondendo a molte domande sul suo futuro nei panni dell’arrampicamuri, e già che c’è chiarisce anche alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi tempi. Intervistato dall’ Hollywood Reporter , l’attore ha parlato della notizia che nel settembre 2019 annunciava l’accordo tra Disney e Sony per realizzare questo film . L’accordo prevedeva che la Disney finanziasse il 25% del budget della pellicola ricevendo in cambio il 25% degli incassi, e che Spider-Man sarebbe comparso in uno dei prossimi film dei Marvel Studios, senza annunciare però quale.

Holland ha chiarito che in realtà la natura dell’accordo è un po’ diversa:

In realtà non è andata proprio così. Il nuovo accordo che è stato siglato prevedeva la possibilità che, nel caso i Marvel Studios volessero farmi partecipare a uno dei loro film, vi sarebbe stata una conversazione a riguardo. Non penso che sia così specifico, del tipo “ho un accordo di tre film con la Marvel e un accordo di tre film con la Sony”. Era semplicemente una conversazione aperta tra Bob Iger della Disney e Tom Rothman della Sony.

Le conversazioni di cui parla l’attore sono probabilmente quelle che hanno condotto al possibile nuovo accordo per una trilogia citato qualche giorno fa da Amy Pascal e non ancora ufficializzato dalle due major.

Nella stessa intervista, Holland commenta nuovamente la possibilità di continuare a interpretare Spider-Man dopo i 30 anni, o anche solo di recitare:

Mi piacerebbe esplorare cose nuove con personaggi diversi. Ma ripeto, recito da quando avevo 11 anni. Non ho fatto nient’altro, forse non voglio essere un attore per tutta la vita. Potrei fare il carpentiere e fare il papà. Non lo so. Nei prossimi cinque anni voglio dedicarmi a pensare al mio futuro, non alla mia carriera. Mi sento fortunato e privilegiato ad avere una carriera come la mia, mi ha dato molta stabilità e cose del genere. Nei prossimi cinque anni penserò: “Come voglio che sia la mia vita in futuro?”, non “Come voglio che sia l’eredità della mia carriera?”

Parlando con Fandom, comunque, Holland non ha negato di essere interessato a vestire nuovamente il costume di Spider-Man:

So che ci sarà un futuro per Spider-Man, che io vi faccia parte o meno, non lo so. È stato un viaggio incredibile per me, e se sarà il momento di appendere il costume e affidarlo alla prossima persona, lo farò con orgoglio, sapendo di aver fatto tutto ciò che volevo fare nell’Universo Cinematografico Marvel. Ma sarei anche felice di tornare nella tuta in spandex di nuovo. Ho un’idea in mente, l’ho proposta allo studio. Però se ve la dicessi rovinerei No Way Home, quindi me la tengo per me!

Vi terremo aggiornati!

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda del film.

Trovate BadTaste anche su Twitch!