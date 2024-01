Durante un’intervista con Entertainment Tonight, Alexandra Shipp ha parlato della possibilità di tornare a interpretare Tempesta dopo X-Men: Dark Phoenix.

L’attrice ha ammesso senza troppi giri di parole di non essere più interessata, come potete leggere a seguire:

La cosa buffa è che no, non sono interessata. Il punto è che quello che amo della carriera che sono riuscita a crearmi è di poter interpretare tipi di ruoli diversi. Sento di aver fatto quello che dovevo con Tempesta, credo ci sia tante donne che possano interpretare il ruolo e spaccare tutto. Ne sono una grande sostenitrice, ma per quanto mi riguarda credo di aver voltato pagina oramai.