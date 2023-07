Rebecca Romijn ha interpretato Mystica nei primi quattro film della saga di X-Men, di cui i primi due diretti da Bryan Singer e il terzo da Brett Ratner. Entrambi i registi sono stati poi accusati di comportanti poco professionali e di molestie sul set, anche da diversi suoi colleghi che hanno preso parte al franchise. Parlando della propria esperienza con loro in una recente intervista con The Independent, l’attrice ha confermato i problemi verificatisi, pur sostenendo di non voler aggiungere nulla all’argomento. Ecco le sue parole:

Non sono stata contenta di lavorare con [Brett Ratner], ma è stato ‘cancellato’. Non ho parlato di nulla riguardo al #MeToo, perché ho avuto due grossi problemi con due registi con cui ho lavorato ed entrambi hanno già avuto quello che si meritavan, uno dei quali è Brett Ratner… Non ho sentito il bisogno di dire nulla. So che le due persone con cui ho lavorato se la sono cercata e hanno avuto cosa si meritavano… non ho bisogno di aggiungere altro.

Con Singer, la sua esperienza è stata invece migliore, nonostante i “drammi” a cui ha assistito sul set:

È un regista fantastico, è stato incredibile vederlo lavorare. Sta a ognuno decidere se separare separare le due cose. So che altri membri del cast si sono confrontati con lui su alcune cose, ma io non ne ho fatto parte. Non ero presente, quindi non posso parlarne. Ci sono stati drammi sul set, ne sono stata testimone e ne ho sentito parlare molto. A volte non arrivava preparato, ma una volta sul set, senza alcuna preparazione, dirigeva la scena più bella che fosse in grado di fare perché è un ottimo regista. Non voglio gettare nessuno in pasto ai leoni… tranne Brett Ratner.

Vi ricordiamo che l’ultimo film della saga di X-Men, Dark Phoenix, è uscito nel 2019. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Rebecca Romijn su Bryan Singer e Brett Ratner? Lasciate un commento!

FONTE: The Independent

