Xochitl Gomez spera in un progetto che unisca America Chavez e Kang

In un’intervista con CB, Xochitl Gomez – attrice che ha fatto il suo debutto nei panni di America Chavez in Doctor Strange nel multiverso della follia – ha parlato delle sue ambizioni con il suo personaggio.

Quando le è stato chiesto con quali personaggi vorrebbe condividere la scena, l’attrice ha risposto:

Spero che America possa avere l’occasione di apparire in una serie o in un film con Loki, perché sarebbe bellissimo, specialmente per quello che accade nei fumetti, sarebbe uno spasso. E poi Kang sembra un cattivo fantastico, perciò sono estremamente emozionata per quello che sta per scatenare. Magari America potrà apparire in un progetto con Kang, sarebbe fichissimo.