Accordo trovato: i fan di Ana de Armas Peter Rosza e Conor Woulfe hanno risolto la causa intentata contro la Universal Pictures per la “pubblicità ingannevole” di Yesterday, come riporta Variety.

I due avevano citato in giudizio lo studio nel 2022 per aver inserito l’attrice nei trailer della commedia romantica nel 2019 prima che fosse tagliata dal montaggio finale. Avevano accusato lo studio di pubblicità ingannevole perché non avrebbero speso 3,99 dollari per il noleggio del film se avessero saputo dell’assenza di de Armas.

Un giudice in California aveva inizialmente deliberato a favore dei querelanti, sottolineando che i trailer cinematografici non dovessero essere esenti dalle leggi sulla pubblicità ingannevole. I legali della Universal, dal canto loro, avevano ribattuto che i trailer sono “opere artistiche ed espressive” che dovrebbero essere protette dal primo emendamento.

Sono poi sopraggiunte delle complicazioni quando la Universal ha chiesto ai querelanti un rimborso per le spese legali sostenute (centinaia di migliaia di dollari), un rimborso a cui avrebbe avuto il diritto vista la decisione del giudice di respingere altre accuse dei querelanti.

Alla luce di una situazione sfavorevole a entrambe le parti, venerdì scorso è stato raggiungo un accordo extragiudiziale che ha condotto all’archiviazione della causa.

