You People: un attore del film svela che il bacio tra Jonah Hill e e Lauren London è stato realizzato in CGI

Da diversi giorni è disponibile su Netflix You People, film scritto da Jonah Hill e Kenya Barris e diretto da Kenya Barris, qui al suo esordio alla regia di un lungometraggio.

Il film finisce con un momento romantico tra i protagonisti Jonah Hill e Lauren London, che inaspettatamente ha necessitato di un aiuto “digitale”.

Come raccontato dall’attore Andrew Schulz (interprete del cugino del protagonista) durante il podcast The Brilliant Idiots con Charlamagne Tha God, il bacio tra i due protagonisti è stato realizzato con l’aiuto della CGI.

“So che è esilarante, forse non dovrei dirlo, ma nell’ultima scena non si sono baciati” ha commentato l’attore. “È CGI, lo giuro“.

Dopo che Charlamagne Tha God ha espresso una certa incredulità, Schulz ha aggiunto:

Ero lì, a quel matrimonio, ho visto che si stavano per baciare e le loro facce si sono fermate a questa distanza. Ho pensato: “Chissà come lo mostreranno nel film, magari cambieranno scena“. Ma poi nel film si vedono le facce che si toccano, e che si animano per diventare un bacio finto.