Zachary Levi, star di Shazam!, ha rilasciato negli scorsi giorni, durante una convention, alcuni commenti a proposito dello sciopero degli attori ora in atto (ve ne abbiamo parlato qui). L’attore si era espresso contro alcune regole imposte dal sindacato, in particolare quella che vieta agli attori di parlare di lavori vecchi, realizzati prima dello sciopero.

Zachary Levi è stato attaccato duramente sui social per il suo sfogo e per questa ragione è corso ai ripari, rilasciando una dichiarazione a The Hollywood Reporter, lamentando che le sue parole sono state prese fuori contesto.

Ecco cosa ha detto:

È giunto alla mia attenzione che un’osservazione sbrigativa che ho fatto la scorsa settimana è stata presa fuori contesto. Quindi lasciatemi essere molto chiaro. Supporto pienamente il mio sindacato, WGA, e lo sciopero. Rimango uno schietto critico del sistema di sfruttamento a cui noi artisti siamo sottomessi da quando ho iniziato il mio viaggio in questo settore 25 anni fa. Questo sciopero è necessario per proteggere noi stessi, i nostri scrittori e tutti quelli che lavorano nella produzione che fa muovere questa industria.

Continua:

Ma non possiamo nemmeno dimenticare i nostri fan durante lo sciopero. Fan che spendono i loro soldi ed energie viaggiando per lunghe distanze per parlare con noi a proposito dei nostri lavori che per loro significano così tanto. Dovremmo essere in grado di rispondergli. Il nostro business esiste e ha successo grazie ai fan e penso sia imperativo che noi li apprezziamo per il loro supporto alle nostre carriere.

FONTE: Comic Book

