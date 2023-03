Alcune ore fa vi riportavamo la notizia di un certo malcontento dei fan legato a The Rock e alla sua propensione a voler condividere la scena con un supereroe come Superman piuttosto che con uno di “serie B” come Shazam, finendo per minare possibili cross-over tanto attesi dagli appassionati di fumetti.

The Wrap ha poi sganciato una bomba, pubblicando un pezzo intitolato “Il sabotaggio di Shazam 2 e Black Adam ad opera di The Rock“, rivelando che l’attore si sarebbe opposto apertamente a una scena dei titoli di coda in cui la Justice Society of America apparsa in Black Adam reclutava Shazam (costringendo David F. Sandberg a sostituirli all’ultimo minuto con Emilia Harcourt e John Economos), ma non è tutto visto che Johnson si sarebbe opposto anche a un cammeo di Zachary Levi in una scena dei titoli di coda di Black Adam.

Zachary Levi non ha lasciato che le voci restassero tali, confermando in una storia su Instagram la validità delle indiscrezioni: “La verità vi renderà liberi“.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nei commenti!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda. Qui invece trovate la scheda di Black Adam.

Classifiche consigliate