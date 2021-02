LEGGI ANCHE – Harold e la matita viola: Zachary Levi protagonista del film Sony

Secondo quanto riportato da Deadline (Jane the virgin) e(Shazam!) saranno i protagonisti di, commedia targata Amazon Studios che sarà diretta da Steve Pink (Un tuffo nel passato).

Lo stesso Pink ha scritto la sceneggiatura del lungometraggio insieme a Jeff Morris che segue la storia di una giovane e testarda avvocatessa che deve collaborare con un fuorilegge per rintracciare un tesoro nascosto da tempo vicino al fiume Mississippi.

Levi produrrà anche il film con i Wyldwood Studios, mentre la Rodriguez e Molly Breeskin lo faranno attraverso la I Can and I Will Productions.

Di recente abbiamo visto Zachary Levi in progetti come il cinecomic DC Shazam!, ma anche in Office Uprising e nella serie televisiva La fantastica signora Maisel. prossimamente lo vedremo in Shazam! Fury of the Gods, Undercover e in American Underdog: The Kurt Warner Story.

La Rodriguez è apparsa invece in titoli come Kajillionaire, Miss Bala – Sola contro tutti, Deepwater: Inferno sull’oceano e Annientamento.

Tra i lavori diretti da Steve Pink segnaliamo invece i due film di Un tuffo nel passato e anche alcuni episodi della serie tv Santa Clarita Diet.

Cosa ne pensate di questo progetto con Zachary Levi e Gina Rodriguez? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!