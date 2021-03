Anche se i talent dellanon sono stati direttamente coinvolti nella promozione della pellicola e non hanno rilasciato interviste di sorta, visto che i loro obblighi contrattuali erano stati adempiuti con il tour stampa della pellicola del 2017,, l’interprete di Superman, ha comunque deciso di festeggiare l’arrivo del film con un post su Instagram

La star ha difatti pubblicato una manciata di scatti dal backstage della Zack Snyder’s Justice League (relativi alle riprese fatte anni fa insieme al regista)

Alla gallery diffusa da Henry Cavill si aggiunge anche quella pubblicata, sempre su Instagram, dalla HBO. Trovate tutti gli scatti qua sotto:

Vi ricordiamo che, prossimamente, ritroveremo Henry Cavill nella seconda stagione di The Witcher, la serie basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski (ECCO LA NOSTRA SCHEDA).

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.