Dopo il cartoon di Super Mario toccherà a un film di The Legend of Zelda? Chiaramente è ancora presto per capire cosa passi per la testa in quel di Kyoto ai dirigenti della Nintendo, ma dato lo sviluppo delle aree tematiche nei parchi della Universal e la pellicola campione d’incassi su Super Mario sviluppata dalla Illumination e dalla stessa multinazionale giapponese, è altamente probabile che, in un modo o nell’altro, anche altre IP della Nintendo arriveranno al cinema o in televisione.

Data la recente uscita su Nintendo Switch di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il sequel di Breath of the Wild che è stato acclamato dalla critica e dal pubblico, il produttore Eiji Aonuma e il game director Hidemaro Fujibayashi sono stati interpellati circa la possibilità di vedere, un giorno, un film basato sulla leggendaria saga nata nel 1986 col primo capitolo uscito sul NES.

A tal proposito Eiji Aonuma dice:

Sono sicuramente interessato a un film di Zelda. Ma il fatto che io sia interessato a qualcosa non fa accedere le cose, sfortunatamente.

Hidemaro Fujibayashi, dal canto suo, ammette che c’è una voce più potente di quella del colega che, invece, può contribuire a far sì che le cose accadono:

Forse è la voce dei fan a essere importante in questo caso!

