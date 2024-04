Durante la premiere di Challengers (LEGGI LA RECENSIONE) a Los Angeles, Zendaya e Josh O’Connor hanno potuto parlare della loro esperienza con Luca Guadagnino.

Cominciamo proprio da Zendaya che, di Luca Guadagnino, dice:

Luca è brillante. Penso che abbia una comprensione così bella e profonda dell’esperienza umana, capisce profondamente, a un altro livello di lettura, i personaggi. Questo è stato molto evidente fin dalla prima volta che ho parlato con lui di questo film dei suoi personaggi. Sapeva semplicemente e profondamente chi fossero queste persone e capiva le loro speranze, i loro desideri, i loro sogni, i loro desideri, le loro paure. È stato bello. È stato così speciale poter collaborare con lui, lavorare con lui e imparare da lui. Ci sono stati anche gli allenamenti di tennis. Ma abbiamo anche fatto delle prove, cosa che non aveva mai fatto prima, ed è stato così speciale per noi avere quel tempo per lavorare sulla sceneggiatura, approfondire e conoscerci reciprocamente.

Josh O’Connor aggiunge:

È stato un piacere lavorare a questo film. Quando hai un regista come Luca, è una tale ispirazione… Sa esattamente cosa sta facendo in ogni scena, ed è davvero un piacere e un onore aver lavorato con lui.

Challengers: la trama

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Trovate tutte le altre informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Zendaya e Josh O’Connor su Luca Guadagnino? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate