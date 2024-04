Sul red carpet della premiere londinese di Dune 2, Zendaya aveva decisamente catturato l’attenzione indossando un abito futuristico che ricorda un robot. Si tratta di uno dei capi più iconici di Thierry Mugler, una tuta retro-futuristica vintage di Mugler Haute Couture per l’autunno/inverno del 1995.

In una recente intervista video con Vogue, l’attrice ha rivelato di aver proposto lei stessa l’idea al suo stilista Law Roach, che però all’inizio non era convinto. “Mi ha detto: ‘Sei seria?’. Non scherzare con me! Non farmi iniziare una cosa che mi costringi a fare, e poi ti tiri indietro all’ultimo minuto e hai troppa paura di indossarla“.

I due sono riusciti a ottenere un modello del design d’archivio con uno degli uomini che hanno creato il look negli anni ’90, ma non erano sicuri che sarebbe andato bene a causa delle proporzioni specifiche dell’abito. Ma secondo Zendaya, quest’ultimo “calzava a pennello“, un segno che era “destino“. All’avvicinarsi della prima mondiale del film, la star ha iniziato però ad avere dei dubbi, a causa di alcune difficoltà legate all’indossare un abito metallico. Ecco quali:

Subito dopo averlo indossato per 10 minuti o anche meno, ho avuto delle forti vertigini. Il metallo conduce e trattiene il calore molto rapidamente e lo intrappola. Indosso un abito completo, quindi c’è una barriera e hai già uno strato di materiale sulla pelle. Mentre si avvicinava il giorno della premiere, pensavo: “È una pessima idea. Perché l’ho fatto?“. Ma poi l’ho indossato, e sono andata a fare il red carpet.

