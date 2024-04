A breve ritroveremo Zendaya in Challengers, nuovo film di Luca Guadagnino (GUARDA IL TRAILER), dove interpreta un un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice. Un personaggio di madre sui trent’anni che è molto diverso da quelli d’adolescente per cui l’attrice è diventata famosa.

“Sono sempre al liceo da qualche parte”, ha riflettuto in un’intervista con Vogue la star di Euphoria e degli ultimi film di Spider-Man. “E, badate bene, non sono mai andata al liceo“. Quindi, staccarsi da questo “è stato rinfrescante e anche un po’ spaventoso, perché pensavo: ‘Spero che la gente mi creda della mia età, o forse un po’ più grande, perché ho amici che hanno figli o che stanno per averne‘”.

L’attrice poi aggiunge:

Ora, quando ho questi momenti nella mia carriera, come la mia prima volta come protagonista di un film che sta per essere proiettato in un cinema, mi sento come se volessi tirarmi indietro. E non riesco a godermi tutte le cose che mi stanno accadendo, perché sono così. Sono molto tesa e credo di essermelo portato dietro da quando ero bambina e non ho mai avuto l’opportunità di provare a fare qualcosa. E vorrei essere andata a scuola.

Così, a proposito dei suoi obiettivi nel diventare adulta:

È buffo, perché è una cosa che sto capendo adesso. Non so quanta scelta ho avuto. Ho sentimenti complicati riguardo all’essere famosa fin da bambina, all’essere sotto gli occhi del pubblico, o all’essere un attrice bambina. Abbiamo visto molti casi in cui è stato dannoso… E penso che solo ora, da adulta, sto iniziando a pensare: “Aspetta un attimo: ho sempre solo fatto quello che sapevo, ed è proprio questo tutto quello che sapevo“. Ora sto quasi attraversando la mia fase di adolescente arrabbiata, perché prima non avevo il tempo di farlo. Mi sentivo come se fossi stata spinta in una posizione da adulti: stavo diventando la capofamiglia molto presto, e c’era un sacco di inversione di ruoli, e stavo semplicemente diventando adulta in un certo senso.

Zendaya rivela infine di aver sentito la pressione nel dover essere “questo essere perfetto, essere tutto ciò che tutti vogliono che io sia, vivere all’altezza di tutte queste aspettative“.

Challengers: la trama

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

