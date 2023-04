Come raccontato da THR, giovedì sera a Las Vegas Zendaya ha ricevuto il premio Star of the Year e ha parlato di quanto sia sempre stato significativo il cinema nella sua vita. “Adoro ciò che faccio, lo amo con tutto il cuore“.

“Sono così grata verso di voi, perché senza tutti voi ciò che faccio non avrebbe dimora” ha detto l’attrice al pubblico del Caesars Palace, che ha ospitato i Big Screen Achievement Awards della CinemaCon.

“È al cinema che la gente sente di avere un posto, sente di non essere sola. È un luogo che ci permette di fuggire, di costruire sogni. L’ho provato io stesso sulla mia pelle. Il mio primo appuntamento è stato a 15 anni e sono andata a vedere Spider-Man in 3D” ha aggiunto l’interprete di MJ nei film di Spider-Man con Tom Holland.

Ha poi concluso con un omaggio al potere del cinema: “Mi sento onorata di poter acquistare un biglietto e intrufolarmi in uno dei vostri cinema, come ho sempre fatto in passato. L’ho sempre trovato speciale perchè mi permette di osservare il potere della sala. È qualcosa di magico e curativo, e sono grata di poterne fare parte“

