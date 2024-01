Vista la collaborazione tra Zoe Saldana e James Gunn per i cinecomic Marvel dei Guardiani della galassia quanto sarebbe disposta l’attrice a collaborare nuovamente con il regista ma nell’universo DC? Molto, a quanto pare.

ComicBook.com ha incontrato l’attrice chiedendole se sarebbe disposta ad accettare un ruolo nell’universo DC che non contempli una grande quantità di trucco (come accaduto per Gamora):

Sì, lo voglio, lo voglio. Amo qualsiasi universo di supereroi. Ho dei figli che sono ossessionati dai fumetti e dai supereroi quindi per me fare parte di progetti che guarderanno per i prossimi 10, 15 anni della loro vita è un sogno.

Gunn sta attualmente lavorando a Superman: Legacy. Ecco tutti i dettagli:

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

