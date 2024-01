Zoe Saldaña è attualmente impegnata nella promozione stampa dell’edizione home video di Operazione Speciale: Lioness (ECCO LA SCHEDA DELLA SERIE TV) e, nel corso di un’intervista, ha fatto qualche considerazione sui ruoli che spesso viene chiamata a interpretare. Parti che, da Gamora in Guardiani della galassia a Neytiri in Avatar passando, appunto, per quello di Joe nella serie Tv di Taylor Sheridan citata poco fa, vengono etichettate come “donne forti”.

L’attrice osserva che, secondo lei, quelle che impersona sul piccolo o grande schermo sono, semplicemente, delle donne.

Queste le sue parole:

Mi pare che non ci sia molta differenza tra loro, perché il punto è questo: non mi pare d’interpretare donne forti. Mi pare d’interpretare delle donne. Le donne sono forti, sono intelligenti, sono loro quelle che, la maaggior parte delle volte, sono il cervello di una data situazione. Almeno nel mio mondo, mi circondo delle donne che mi hanno cresciuto. Le donne che mi hanno fatto da mentore sono quelle che sostengono gli interi ecosistemi. Non è che ho formato dei contratti con lo scopo d’interpretare una donna triste o una donna tosta. Ho sempre inseguito dei personaggi femminili delle quali riconosco i tratti sia perché, magari, sono qualità che possiedo anche io o che magari riconosco perché posseduti da donne intorno a me che conosco. E poi è anche divertente dipingerle: quando le dipingi di verde, quando le dipingi di blu e quando le metti su un pianeta come Pandora, quello è la ciliegina sulla torta.

