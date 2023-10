Durante un’intervista con The Direct per parlare del corto animato Once Upon a Studio, Brad Simonsen ha parlato brevemente di Zootropolis 2.

Stando al produttore, il sequel potrebbe rivelarsi addirittura migliore del film originale:

Siamo tutti estremamente emozionati per il progetto. È un mondo di cui ho fatto parte nel primo film ed è stata una delle esperienze più straordinarie della mia vita, in tutta onestà. E so che questo porterà tutto su un altro livello, sarà bello tanto quanto il primo se non migliore. Siamo così elettrizzati.

Su Zootropolis 2 al momento non abbiamo ulteriori aggiornamenti, ma visto il grande successo del primo capitolo si tratta ovviamente di un progetto in cui lo studio confida molto.

