Il mondo di Spider-Man è tornato sugli schermi, questa volta di YouTube, ma in una versione molto dark e dall’atmosfera horror: Chandler Riggs, conosciuto in tutto il mondo per essere stato Carl in The Walking Dead, ha infatti interpretato Peter Parker nel corto The Spider, diretto dal regista Andy Chen.

Il fan film, in 10 giorni, ha già superato online quota 3 milioni di visualizzazioni e ha attirato l’attenzione degli appassionati dei fumetti della Marvel, ma non solo, incuriositi da una versione delle origini dell’eroe originale e inaspettata.

Abbiamo avuto l’occasione di intervistare il filmmaker e la giovane star per scoprire qualche curiosità sulla realizzazione del corto e sui loro progetti futuri, ecco cosa ci hanno raccontato sulla realizzazione del progetto.

Nei fumetti ci sono alcune versioni dark delle origini di Spider-Man, ma forse non con questo approccio così horror. Eri preoccupato della reazione dei fan alla visione?

Andy Chen: No, non ero affatto preoccupato. Penso che chi è davvero grande fan dei fumetti sappia che ci sono già decisamente almeno un paio di racconti simili. Quindi speravo che le persone facessero quei collegamenti e capissero da dove veniva l’ispirazione. Quando ho visto iniziare a pubblicare i commenti al video su YouTube ho notato che in tanti hanno colto i vari riferimenti, e penso sia davvero fantastico.

Chandler, tu sei cresciuto lavorando in mezzo a zombie, situazioni e presenze inquietanti… Quale è stata la tua reazione quando hai visto la trasformazione di Peter?

Chandler Riggs: Quando ho letto lo script era qualcosa di presente tra le pagine, ma non riuscivo nemmeno a immaginare che aspetto avrebbe avuto, con la tuta, le braccia, il trucco, e tutto il resto… Ma il risultato è stato davvero fantastico. Prima di iniziare le riprese Andy mi stava mandando delle immagini del costume e ho pensato: ‘Questo è folle!’. Ed è stato davvero così fantastico. E poi vederlo prendere vita sullo schermo è stato incredibile. Non sapevo nemmeno della piccola scena alla fine dei titoli di coda, non sapevo che cosa avrebbe mostrato, e vedere la creatura nella sua totalità, in un modo così cool è stato realmente fantastico.

Hai dato qualche input per il look del personaggio dopo la trasformazione o per l’approccio alla tua versione di Peter Parker o hai seguito quello che era nello script?

Chandler Riggs: No, quello era al 100% il frutto del lavoro di Andy e Jaime, il make up artist e production designer.

Hai scelto di inserire una scena sui titoli di coda, quanto stavi cercando di restare fedele alla struttura della narrazione cinematografica che ormai contraddistingue i cinecomic?

Andy Chen: Inizialmente non avevamo pianificato la presenza della scena sui titoli di coda. Stavamo valutando varie versioni del make up e della maschera, pensando a come avremmo finito il film. E poi il mio ex coinquilino ha una stampante in 3D e ha ideato questa cosa. Durante il montaggio ho pensato: ‘E se girassimo questa scena e mostrassimo questa maschera su cui ha lavorato così a lungo?’. E da lì è nata questa idea last minute, ma penso sia adatta perché tutti i film Marvel hanno sempre una scena sui titoli di coda e ho pensato fosse un modo grandioso per concluderlo. E in più, quando ho mostrato il primo montaggio ad alcune persone mi hanno detto: ‘Oh sì, è spaventoso’. Ma molti degli altri miei cortometraggi hanno un classico jump scare, qualcosa che realmente ti sconvolge, quindi era un’altra cosa a cui stavo pensando: “Mettiamo una scena solo per avere un piccolo momento spaventoso e far accelerare i battiti cardiaci!’.

Senza rivelare spoiler per chi non ha ancora visto il corto, ma quel momento permette inoltre di introdurre un altro personaggio. Avete già pensato a un possibile sequel?

Andy Chen: stavamo forse parlando di un paio di personaggi che potevano essere inseriti. Ma non ho ancora scritto nulla, non mi sono in realtà immerso nella storia, ma ci ho decisamente pensato.

I fan di The Walking Dead sono incredibilmente appassionati e leali. Che tipo di reazioni hai avuto da chi ti segue fin da quando eri un ragazzino e ti ha ora visto in un ruolo così iconico come quello di Peter Parker?

Chandler Riggs: Lo stanno davvero apprezzando. Lo amano davvero. Molti dei miei fan sanno che avevo fatto un’audizione per Spider-Man e poi il ruolo è stato dato a Tom Holland. Ora ho potuto realmente entrare in quel ruolo e i fan mi hanno visto davvero interpretare il personaggio di Peter Parker, ed è stato davvero fantastico per molti di loro. Vedere la loro reazione è stato semplicemente incredibile. Lo adorano. E stanno già facendo degli edit, meme, altre cose sui social… Lo trovo davvero incredibile!

Ora nel MCU è stato introdotto anche il multiverso, sarebbe possibile vedere anche la tua versione di Peter. L’ipotesi di essere notato e coinvolto nei film Marvel è qualcosa a cui hai pensato?

Chandler Riggs: Sì, chi può saperlo? Tutto è possibile.

Parlando di fan, ora The Walking Dead si è ampliata con vari spinoff e progetti. Ti piacerebbe essere coinvolto, anche solo con un cameo in versione zombie o in un ruolo che ti permetta di non mostrare il tuo volto? Anche solo per divertimento personale?

Chandler Riggs: Sì, sarebbe fantastico. Mi piacerebbe tornare in ogni modo, basta che abbia senso per la storia perché quello è importante.

Andy, in The Spider ci sono scene d’azione e momenti molto spettacolari che sarebbero perfetti per il grande schermo, stai già lavorando a un possibile film?

Andy Chen: Sì, ho un paio di lungometraggi su cui sto lavorando e sono ora nelle prime fasi di sviluppo. C’è la speranza di ottenere l’attenzione di Sony, Marvel o chiunque abbia il potere di coinvolgermi, e sarebbe bello avere la possibilità di realizzare qualcosa in più ambientato in questo mondo. Sarebbe davvero fantastico. Ma se non accadrà, potremmo sempre continuare a fare corti per YouTube e aggiungere qualche scena in più. Non sono ancora sicuro di quello che accadrà!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto.

