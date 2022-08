La recensione di 13: il musical, su Netflix dal 12 agosto

Scritto dagli autori dell’omonimo musical di Broadway Robert Horn, Jason Robert Brown e Dan Elish e diretto da Tamra Davis, 13: il musical affronta a cuor leggero e una bontà tutta zucchero un tema in realtà decisamente complesso come quello del passaggio all’adolescenza. Ciò che rende il film un’esperienza piacevole (in cui non solo i più piccoli troveranno qualcosa da ascoltare) non è però né la storia in sé – siamo perfettamente nei cliché narrativi del teen – né la brillantezza a colori della messa in scena ma, molto più in piccolo, la particolare e delicata prospettiva che il film riesce a dare su un tema preciso: il commettere errori.

Nell’edulcorato mondo narrativo di 13 nessuno è un outsider al tempo stesso tutti lo sono. La credibilità non è ciò che qui interessa, e allora come in una fiaba ai tempi dello streaming il nostro protagonista destinato a cambiare il suo piccolo mondo (con la giusta morale finale...