La recensione di Another End, il film di Piero Messina con Gael Garcia Bernal presentato al festival di Berlino

Non è una buona notizia che Another End abbia al centro la medesima questione del film precedente di Piero Messina, L’attesa. C’è un lutto e la necessità di elaborarlo in qualche maniera, mentre si passano le due ore del film a recitare la devastazione interiore. Come in L’attesa non c’è nessuna evoluzione, solo il prolungarsi di un continuo cercare un amore che non esiste più, stavolta attraverso una tecnologia che consente di mettersi accanto la persona scomparsa, con la sua coscienza inserita in un altro corpo prestato per qualche ora da un vivente. Si prolunga così il periodo di distacco, cercando di farsene una ragione per gradi.

È tutto un contesto di fantascienza, un futuro abbastanza recente che serve unicamente a trovare una maniera per tenere il protagonista bloccato in questo stato di lutto permanente. Another End, ci tiene bene a farlo capire, non è un film fanta...