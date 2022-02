A lungo, troppo a lungo, in Assassinio sul Nilo non accade granché e il gancio che ci tiene avvinti sono i dialoghi e l’esotismo dell’ambientazione sul Nilo. Purtroppo, però, siamo di fronte a dialoghi poco coinvolgenti su blue screen scadenti. Spostandosi dal freddo dell’Orient Express al caldo dell’Egitto Branagh perde anche l’unica caratteristica che dava un senso alle sue trasposizioni di Agatha Christie: la creazione di palchi sempre nuovi e intriganti per i duetti tra attori. Assassinio sul Nilo è cartapesta digitale, sfondo fumettoso e troppo saturo di colori che non ha mai l’inventiva del grande illustratore ma più la banale routine dello studio di grafia delocalizzato. È il franchise che si mangia anche il romanzo di ispirazione per sopravvivere e creare la mitologia del proprio protagonista.

Il caso vero e proprio, infatti, inizia molto tardi rispetto a quello cui siamo abituati. Branagh fa del prologo e dell’in...