La nostra recensione di Birth, presentato in Concorso al Torino Film Festival 2023

Della maternità, non è certo un manifesto quello che emerge in Birth. Se il tema è oggi molto frequentato su piccolo e grande schermo, il film di Jiyoung Yoo, presentato in Concorso al Torino Film Festival, ha il merito di offrire una prospettiva interessante e una caratterizzazione dei personaggi molto forte. La storia narra della giovane coppia formata da Geonwoo e Jay: lui è insegnate d’inglese in un istituto privato, lei è una promettente scrittrice, che sta per pubblicare il suo nuovo libro. Tuttavia, la gravidanza non pianificata della donna porta a enormi cambiamenti, provocando conflitti tra i due.

Al secondo lungometraggio, Jiyoung Yoo dimostra un notevole abilità come regista. Propone spesso campi fissi giocati sulla profondità di campo, dando rilevanza agli oggetti nelle stanze o ai cibi sulla tavola. Nei momenti di dialogo, il montaggio alterna campi a due e primi piani, in un rapporto...