La recensione di Buon Natale da Candy Cane Lane, il film con Eddie Murphy disponibile su Prime Video

Anche nel più turpe, infantile, puerile e inutile dei contesti Eddie Murphy ha dei guizzi. Di certo non si può dire che sia lo stesso comico che è stato negli anni ‘80 e parzialmente nei ‘90, quando è iniziata questa svolta verso il cinema per famiglie, una specie di conversione a U rispetto alla maniera in cui era diventato famoso, con una volgarità cruda potentissima. Ancora oggi, ancora nelle gag più sceme, ha un tempo comico e certe microreazioni che sono più forti anche di questi film orrendi in cui recita. E Buon Natale da Candy Cane Lane non è il più orrendo di tutti. A suo modo, e nella sua categoria, si difende.

Come spesso capita a Eddie Murphy da Il bambino d’oro in poi, è una storia con molti vfx e una cornice fantastica. Fantastico-natalizia, nello specifico. Quella di un uomo ossessionato con le competizioni di decorazioni natalizie che per comprare le più appariscenti fi...