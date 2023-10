La recensione di Crypto Boy, il film di Netflix in uscita il 19 ottobre

C’è in Crypto Boy qualcosa che non possiamo immaginare ancora prima di iniziare il film? No. C’è qualcosa che si svolge diversamente da come diremmo? No. Questo non è quel tipo di film che vuole sorprendere, questo è un film scritto a tavolino per rispettare tutte le regole dell’ascesa e caduta morale, un film che insegni una bella lezione a tutti i giovani che pensano di poter avere tutto e subito e che nella vita non sia necessario il duro lavoro e l’impegno per raggiungere i propri obiettivi. Non ci sono scorciatoie. Nossignore! E queste tecnologie digitali sono tutto fumo e niente arrosto. Tutto il film ha la propria bussola morale ben salda, sa cosa sia giusto e cosa sbagliato, chi siano i cattivi e chi i buoni, in una trama di modernità dal sapore antico. Un cavallo di troia per vecchie idee.

C’è un ragazzo in cerca di piccole truffe e modi per fare soldi veloci e senza fatica, figlio sfaccendato di un padre...