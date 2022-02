La recensione di Fistful of Vengeance, su Netflix dal 17 febbraio

Wu Assassins è una serie di Netflix che non ha lasciato grandi tracce di sé nonostante recensioni discrete, ma chi l’ha vista e amata la ricorda principalmente per due cose: il fatto che il protagonista fosse Iko Uwais, uno dei migliori artisti marziali al mondo che in pochi anni è passato da The Raid a fare la comparsa in Star Wars ad avere una serie TV americana tutta sua, e il fatto che le frequenti scene di combattimento fossero coreografate e girate con grande gusto. Peccato quindi che Fistful of Vengeance (che di Wu Assassins è un sequel sotto forma di lungometraggio e che funge di fatto da seconda stagione sotto altro nome), a fronte di una storia dimenticabile e di una sceneggiatura rivedibile in ogni singola, non riesca neanche a replicare quel poco di buono che faceva la serie-madre.

Un’altra cosa che si ricorda chi ha seguito Wu Assassins è quanto l’elemento fantasy diventasse via via predominante e definente....