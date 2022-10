La recensione di The Good Nurse, il film tratto da una storia vera disponibile su Netflix dal 27 ottobre

Eddie Redmayne in una parte normale! Un ruolo da persona comune che non ha espressioni esagerate, movenze espressioniste o trucco caratterizzante. O almeno forse è così, lo si può pensare all’inizio, fino a quando il suo essere inevitabilmente il più Redmayne di tutti i Redmayne non prende il sopravvento e trova uno spiraglio in cui infilarsi per poter esagerare, fare faccette, mostrare una malleabilità che inizialmente poteva essere interessante ma col tempo è diventata poco significativa, poi ripetitiva, infine sfiancante.

Chi conosce già la storia di The Good Nurse, cioè il vero fatto di cronaca da cui è tratto il film, sa che in fondo “normale” proprio non è la persona che Redmayne interpreta, anzi è un infermiere che uccise diversi pazienti senza reali motivazioni e rimanendo a lungo nell’ombra. The Good Nurse racconta tutto a partire dall’infermiera (quella sì buona) che si a...