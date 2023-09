La recensione di Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, il film ispirato dall’omonimo franchise videoludico e al programma GT Academy che esce il 20 settembre in sala

Questo adattamento di un videogioco prende le mosse da una storia vera. Cosa che è particolarmente accurata visto che Gran Turismo è una simulazione e quindi, come viene anche detto nel film, non è propriamente “un gioco”. Così anche il film non è propriamente un’avventura ma più cinema sportivo. È il resoconto in forma di finzione di quando la Sony decise di prendere i migliori giocatori di Gran Turismo e trasformarli in piloti veri in vere gare nel talent show GT Academy, e di come poi alcuni di questi (nel film uno solo) siano anche arrivati a podi importanti e vinto gare. Quindi è un film che adatta un talent show che prendeva le mosse da un videogioco. E del resto del talent show ha l’etica di fondo: raccontare come un non ben precisato talento e l’aiuto di illustri grandi nomi del settore pos...