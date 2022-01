Recensione di Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, disponibile dal 14 gennaio 2022 su Prime Video

I franchise moderni, quando procedono avanti nel tempo (cioè quando non sono prequel) funzionano per accumulo di gruppi che somigliano a famiglie. Un accumulo che prevede che i villain, finito il film, siano fatti entrare nella famiglia per arricchirla. Il modello aureo (per quanto non il primo a farlo) è Fast & Furious e Hotel Transylvania non funziona troppo diversamente: ogni capitolo introduce nuovi personaggi siano o no villain, così che quello successivo tenga conto della famiglia allargata. Tutta l’introduzione di questo quarto film della serie serve a ri-presentare i personaggi, introdurne la presenza o anche solo confermarne l’esistenza (alcuni non avranno nessuna economia nel film). La creazione di una mitologia ampia passa anche da qui, volontariamente o meno, da una squadra di personaggi.

Non che questo quarto Hotel Transylvania faccia granché per sfruttarli però. Pi...