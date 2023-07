La recensione di Hypnotic il film di Robert Rodriguez con Ben Affleck, in sala dal 6 luglio

Ogni film ha dei presupposti di partenza e delle basi impostate all’inizio che non ha senso criticare. Per quanto sciocche siano. Criticabile semmai è sempre quello che ogni film fa a partire da quelle basi che vanno accettate se si vuole provare a goderselo (o almeno comprenderlo). Quindi, nonostante la tentazione sia fortissima, non ha senso prendere in giro Hypnotic per come concepisce l’ipnotismo praticamente come magia, come poteri paranormali e psichici. Non c’è nessuna base nemmeno pseudoscientifica (e in questo, se non altro, il film è onesto), i protagonisti guardano qualcun altro e quel qualcuno di colpo è controllato mentalmente. Fine. Alle volte ci riescono anche senza guardarlo. Senza contare che l’ipnotismo è tramandato di genitori in figli…

A questo punto andrebbe almeno raccontato l’inizio della trama ma è superfluo, il punto del film è di ribaltare mille volte quello che credia...