Les Promesses, la recensione

House of Cards in poco meno di 100 minuti e tutto concentrato sulle promesse.

Non c’è niente a cui crediamo meno delle promesse politiche, eppure le promesse in politica sono il terreno su cui si gioca tutto. Promesse ai cittadini, promesse tra avversari, promesse tra dirigenti di partito e tra colleghi. La riqualificazione di un edificio sede di case popolari fatiscenti è l’obiettivo di una sindaca dall’invidiabile percorso ma quasi a fine mandato, è un appalto da 63 milioni che va approvato, solo che l’insolvenza (per protesta) di alcuni condomini può bloccare l’approvazione. Per risolvere il problema parte così il giro di promesse della sindaca (Isabelle Huppert) e del suo vice (il solito eccezionale Reda Kateb, che trasforma un ruolo di testa in uno d’azione, che uomo…).

Les Promesses è un film di politica duro e puro, in cui capiamo diversi meccanismi, intrighi, piccole truffe, raggiri e manovre dell’agire politico piccolo e g...