La recensione di Love & Gelato, in uscita su Netflix dal 22 giugno

Non è per noi Love & Gelato.

Non è per il pubblico italiano perché è ambientato tutto in Italia (tra Roma, Firenze e un’ipotetica campagna romana che sembra in realtà la zona dei colli senesi) ma con sguardo americano. È un falso come se ne producono a Hollywood di continuo, una favola romantica che si svolge non nella vera Italia ma nell’Italia della mitologia cinematografica e del marketing territoriale che ne consegue, un territorio simile ma decisamente non uguale al vero paese che abitiamo, una terra d’esaltazione di tutto ciò che costituisce una commedia romantica, il posto in cui più è probabile realizzare sogni romantici e mangiare senza ingrassare. Visto così, cioè come un film ambientato in un luogo di fantasia, può avere un senso ma comunque questo non basta a renderlo riuscito.

Come in un allargamento del segmento italiano di Mangia, Prega, Ama, Love & Gelato (che pure è tratto da un romanzo om...