La nostra recensione di Love is in the Air, disponibile su Netflix

Ci sono film che non hanno alcun timore di nascondere il proprio status. É il caso di Love is the Air, produzione australiana Netflix che troverebbe perfetta collocazione nei palinsesti pomeridiani di una rete generalista. Già la sua sinossi parla chiaro: “Dana, una giovane pilota fieramente indipendente, lotta per tenere a galla l’attività di famiglia ed inizia a innamorarsi di William, inviato sul posto per chiuderla per sempre“. Non c’è dunque un colpo di scena o grande rivelazione all’orizzonte, né il viaggio che porta al lieto fine conoscerà scossosi o deviazioni. E il suo essere privo di sofisticatezza, la sua limpidezza, Love is in the Air li esibisce senza problemi: mentre la trama scivola via, fioccano dialoghi con dirette allusioni alle interconnessioni tra l’ambito dei voli e quello romantico (come già il titolo suggerisce), su cui i personaggi stessi scherzano. Così come ...