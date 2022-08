La recensione di Me Time, il film con Kevin Hart in uscita su Netflix il 26 agosto

È arrivato il giorno in cui rimpiangiamo le commediacce di Adam Sandler un tanto al chilo che Netflix comprava in gruppi da 10 per pagare ancora meno di quanto già non costassero. E c’è da guardare con terrore al giorno in cui rimpiangeremo le commedie con Kevin Hart che le hanno sostituite, partendo dal fondo del barile e iniziando a scavare.

Me Time è una piccola eccellenza nel suo genere, un filmaccio che davvero non ha nessuna voglia di niente, che con una trama assurda mette insieme la classica strana coppia (Kevin Hart è un padre indaffarato ed efficiente che affida i figli alla moglie una volta tanto per ritagliarsi dei giorni solo per sé e viene coinvolto da un vecchio amico che non vedeva da tempo in uno dei suoi compleanni assurdi e paradossali) e che lo fa solo per ribadire tutto il già detto. Ribadire il ruolo di Kevin Hart come attore di film per le famiglie, perdente inadeguato un po’ a tu...