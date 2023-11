La recensione di Non pretendo che qualcuno mi creda, su Netflix dal 29 novembre

Estenuando i luoghi comuni del noir fino alle sue manifestazioni più assurde, Non pretendo che qualcuno mi creda racconta la sgangherata e paradossale storia di Juan Pablo Villalobos, un giovane dottorando messicano la cui vita sentimentale e lavorativa viene controllata da un’organizzazione criminale che lo segue nella sua nuova vita a Barcellona. Come a prendere in giro quel complottismo che da sempre, nel genere, vede un protagonista ordinario trascinato in qualcosa decisamente più grande di lui, il film di Fernando Frias è formalmente una trappola senza uscita (la narrazione, volutamente, è inspiegabile) che di questa assurdità situazionale fa una bandiera per raccontare uno stato di cose: lo scarto tra realtà e immaginazione.

Ciò che rende Non pretendo che qualcuno mi creda un film decisamente stimolante quanto ostico, è il fatto che la sua premessa è potenzialmente inesauribile e la soddisfazione per...