Si dice spesso che i film di genere usano mondi o avvenimenti fantastici per parlare in modo metaforico della società e dei suoi problemi. Ecco, Old People di Andy Fetscher è un esempio lampante di come questa cosa si possa fare ancora benissimo con l’horror: usando infatti con scioltezza l’immaginario dello zombie movie e del survival (per intenderci: Resident Evil, Io sono Leggenda, ma scomodiamo pure L’alba dei morti viventi…) Old People parla con parole semplici dell’ambiguità con cui si guardano gli anziani nelle società contemporanee. Affettuosi custodi di dell’ideale familiare o inutili corpi decadenti e un po’ rivoltanti?

Il discorso che farà Old People – senza svelarlo troppo – sarà piuttosto conservatore e si potrà concordare o meno: eppure la cosa davvero interessante di questo film di puro genere è che non solo riesce a farlo senza urlarlo in faccia allo spettatore, ma usa proprio l’eleme...